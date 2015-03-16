Депутатам можуть заборонити мігрувати між фракціями та групами вже цього тижня

Верховна Рада України в четвер, 19 березня 2015 р., може заборонити депутатам мігрувати між фракціями і групами. Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман під час погоджувальної ради депутатських груп і фракцій, повідомляє РБК.

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"Буде розглянуто законопроект № 2300 про неможливість міграції з групи в групу депутатів, які були обрані за списком тієї чи іншої політичної сили, а також питання щодо підвищення відповідальності за фізичні бійки, які можуть відбуватися в українському парламенті. Я вважаю, що це явище є абсолютно ганебне не має ніякого виправдання, і ми все повинні зробити для того, щоб цього в українському парламенті не відбувалося", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що це питання може бути розглянуто в четвер, 19 березня.