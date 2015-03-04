Гройсман запропонував законодавчо заборонити кочування "тушок" по фракціях

Законопроектом пропонується доповнити Регламент Верховної Ради нормою про те, що народний депутат може входити тільки до фракції тієї партії, від якої він був обраний (за списком, або в мажоритарному окрузі).

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"У разі невходження народного депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу народного депутата із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення", - йдеться в законопроекті.

При цьому депутати-самовисуванці можуть залишатись позафракційними або входити в існуючі фракції парламенту.

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Виключені з фракцій депутати не зможуть увійти в будь-яку фракцію або групу.

Законопроектом також пропонується посилити покарання депутатів за повторні порушення - до виключення з зали на 15 пленарних засідань.