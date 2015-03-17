Румунія підтримує санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод - президент Йоханніс

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Румунії сказав під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком у Києві.

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"Ми наголосили під час наших переговорів важливість швидкої та безумовної імплементації пакета Мінських домовленостей, досягнутих 12 лютого. Пакет потрібно імплементувати повністю, негайно та безумовно. Позиція Румунії полягає в тому, щоб сприяти продовженню режиму санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації допоки не буде повного застосування Мінських домовленостей, чи якщо ситуація в регіоні продовжуватиме погіршуватися", - наголосив Йоханніс.

На його переконання, Україна знайшла у членах ЄС рішучих партнерів, відданих принципам міжнародного права та договорів, які були порушені з незаконною анексією Кримського півострова.

Нагадаємо Порошенко запросив нового президента Румунії відвідати Україну у листопаді минулого року.