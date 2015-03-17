Світове співтовариство має посилити тиск на Росію задля повернення Криму Україні - МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо роковин незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим.

«Незважаючи на непрості часи, які сьогодні переживають українські громадяни-мешканці Криму, хотіли б запевнити всіх наших співвітчизників, що Україна робить і робитиме все можливе для відновлення контролю над півостровом», - наголошується в документі.

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«Крим був, є і залишатиметься невід'ємною частиною суверенної території України», - наголосили в МЗС, зазначивши, що «російського агресора і окупанта обов’язково буде притягнуто до відповідальності за усі вчинені злочини».

«Закликаємо світове співтовариство посилити увагу до окупованого Криму, консолідувати міжнародний тиск на Росію з метою її невідкладного повернення в русло міжнародного права, скасування всіх незаконних рішень, які призвели до тимчасової окупації української території, компенсації збитків, завданих нею Україні та її громадянам», - наголошує українське зовнішньополітичне відомство.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що за рік окупації Крим перетворився на півострів страху.