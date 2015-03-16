Крим за рік перетворився на півострів страху - омбудсман

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР України з прав людини, так Лутковська охарактеризувала ситуацію з дотриманням прав людини на Кримському півострові під час 113-а сесії Комітету з прав людини в Женеві. «Зараз в Криму люди бояться висловити свою думку, відчувають страх за своє життя та майбутнє, страх сповідувати свою віру та спілкуватись рідною мовою», – зазначила Лутковська.

Такі загрозливі результати показав моніторинг дотримання прав людини у АР Крим, який проводиться Офісом Омбудсмана у тісній взаємодії з правозахисними організаціями. Моніторинг зазначив, що фактично те, що відбувається на півострові – це примус до новітньої депортації кримських татар, корінного народу Криму. До таких порушень можна віднести викрадення та вбивства кримських татар, які російськими правоохоронцями належно не розслідуються; запровадження заборони на проведення кримськими татарами мирних зібрань і мітингів; притягнення до адміністративної відповідальності учасників маршів проти заборони на в’їзд до Криму Мустафі Джемілєву .

Читайте такожПутін задокументував свій злочин фільмом про захоплення Криму - Турчинов«Атмосфера страху, залякування, фізичного впливу та психологічного тиску змушує представників корінного народу приймати непросте рішення покинути рідні місця та шукати кращої долі на материковій частині України. Все це відбувається на тлі відкритої протидії здійсненню законної діяльності Меджлісу кримськотатарського народу», – зазначила Лутковська.

Омбудсман наголосила, що кримінальні переслідування з надуманих підстав стали системними на території незаконно окупованого АР Крим – окупаційною владою заборонено в’їзд лідерам кримськотатарського народу Джемілєву, а згодом й Рефату Чубарову, арештовано заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Такими діями, на думку омбудсмана, РФ демонструє відверту неповагу як до норм українського законодавства, так і міжнародного права.

Лутковська зазначила, що подібною до ситуації з кримськими татарами є ситуація з порушенням прав етнічних українців на території АР Крим. «Фіксуються випадки зникнень та вбивств громадських активістів, які не розслідуються правоохоронними органами належним чином. Закриваються українські школи, також зазнають постійних утисків представники багатьох релігійних громад, в тому числі і представники Української православної церкви Київського патріархату. Продовжується тиск на ЗМІ», – повідомила Лутковська.

Також на Кримському півострові розповсюдженими стали заборони на проведення мирних зібрань. Правозахисники констатують дискримінаційний підхід окупаційної влади в реалізації цих свобод. У першу чергу, такій дискримінації піддаються кримськотатарські та українські активісти та об’єднання. Зокрема, українського активіста було засуджено до 40 годин громадських робіт за «використання забороненої символіки», а саме – українського прапора під час святкування річниці від дня народження Тараса Шевченка.

На думку Лутковської, одним із найцинічніших порушень прав людини в Криму є автоматичне набуття громадянами України російського громадянства. Правозахисники зазначають, що примусове звернення до громадянства РФ нагадує ситуацію з кріпацтвом, коли люди разом із землею автоматично перейшли до громадянства іншої країни. У той же час, оскільки за людьми, що не відмовилися від російського громадянства з тих чи інших причин, не визнається українське громадянство, вони виявляються позбавлені ряд прав, покладених їм як громадянам України.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.