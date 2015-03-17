В Україні запрацював сайт про реформи - Шимків

Як повідомляє прес-служба президента, на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі Шимків повідомив про запуск оновленої бета-версії сайту reforms.in.ua.

Сайт є майданчиком для забезпечення підзвітності та прозорості процесу розробки і впровадження реформ в Україні і залучення громадянського суспільства до цих процесів. Ресурс суттєво перероблений як з точки зору структури, так і дизайну. Він містить більше контенту. Інформаційним наповненням сайту займається команда, що забезпечує роботу Національної ради реформ, йдеться у повідомленні.

На сайті публікується інформація про 18 пріоритетних напрямків реформ: відповідальні, контакти координаторів, склад цільових команд реформ, проекти та затверджені версії нормативних документів.

Крім цього, на сайті розміщено усі без виключення матеріали, що розглядаються на засіданнях Нацради реформ, та всі протоколи засідань. Шимків звернув увагу на можливість відслідковувати статус виконання прийнятих на Нацраді рішень.

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Також на сайті зібрані всі ключові програмні документи: Стратегія сталого розвитку на період до 2020 року, План дій уряду на 2015 рік, Коаліційна угода, Угода про Асоціацію України та ЄС та план дій з її виконання, Меморандум України і МВФ.

На сайті забезпечена можливість зворотного зв’язку: можна залишити коментар на кожну реформу, на реформи в цілому, можна написати листа до оргкомітету Нацради реформ.

Шимків повідомив також, що, згідно з рішенням Нацради реформ та за підтримки Представництва Європейського союзу в Україні та громадських організацій (зокрема, «Нова Країна» та «РПР»), за кожним з 18 пріоритетних напрямків реформ розробляються так звані balanced scorecards – набори із 15-25 позицій ключових показників, які дозволяють відслідковувати рух реформи, виконання чи не виконання тих чи інших етапів реформування, загального прогресу тощо.

”Головна мета – це орієнтація на результат, тому що це є не процес реформ, а це є проект, який має чіткі часові рамки, він має чіткі результати, які мають бути досягнуті”, – наголосив заступник глави Адміністрації.

Він поінформував, що у Верховній Раді зареєстровані 3 законопроекти з ініціативи «Цифрова Україна», два з яких були прийняті в першому слуханні. Законопроекти № 2171 та 2172 стосуються відкритих даних – можливості публікувати відкриті дані різних реєстрів у відкритому форматі, який дозволяє опрацьовувати дані електронними системами, зокрема, і бюджети місцевого рівня. Законопроект № 2999 щодо електронних звернень громадян та електронних петицій наразі опрацьовується в комітетах.

Шимків також повідомив, що розпочато роботу з оптимізації законодавства в сфері захисту інформації. Опрацьовується можливість застосування міжнародних стандартів захисту інформації, використання хмарних технологій органами державної влади.

За його словами, на сайті reforms.in.ua розміщено відповідний законопроект, розроблений за ініціативи Адміністрації президента за участі низки компаній та громадськості. Наразі проходить його обговорення.

«Надання можливості використання органами державної влади та органами місцевого самоврядування систем хмарних обчислень свідчитиме про наближення України до світових стандартів у співпраці держави та приватного сектора у сфері інформаційних технологій», – наголосив Шимків.