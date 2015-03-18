Лавров поскаржився главам МЗС Німеччини та Франції на Київ і його рішення по Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній прес-конференції в Москві зі своїм габонським колегою Еммануелем Іссозе Нгонде.

«Я не знаю, як тепер піде політичний процес. Я вчора звернувся зі спеціальними посланнями до своїх колег у Німеччині та Франції Франка-Вальтера Штайнмаєра і Лорана Фабіуса, звернув їхню увагу на кричуще порушення вже перших кроків політичної частини Мінського пакета і закликав їх вжити тристоронній демарш перед нашими українськими колегами з тим, щоб все таки спонукати їх до того, аби виконувати те, під чим вони підписалися», - заявив Лавров.

«Я з прикрістю змушений прокоментувати цю ситуацію, тому що мені здавалося, що 12 лютого в Мінську недвозначно було визначено ті кроки, які потрібно здійснити. Документ під назвою «Комплекс заходів з виконання Мінських угод» було підписано всіма учасниками контактної групи, включаючи і повноважних представників Києва, Луганська, Донецька, і представників Росії та ОБСЄ», - сказав Лавров.

За його словами, цим документом передбачено відразу після відведення озброєнь початок діалогу щодо модальностей проведення виборів в окупованих районах Донбасу, однак влада України «навіть не намагалася налагодити такий діалог».

Лавров зазначив, що на 30-й день підписання Мінського документа мала бути ухвалена постанова Верховної Ради, яке визначить конкретні населені пункти, на які поширюватиметься закон про місцеве самоврядування.

На його думку, замість цього ВР за пропозицією президента України Петра Порошенка прийняла рішення, які, «по суті, переписують домовленості, а, кажучи простіше, грубо їх порушують, оскільки обумовлюють введення закону про особливий статус необхідністю звільнення цих територій, які вони назвали окупованими, а також заміну обраних осіб на когось ще».

Як вважає Лавров, з рішень ВР випливає, що «тільки коли керуватимуть цими територіями люди, прийнятні для Києва, тільки тоді закон набере чинності».

«Це спроба поставити з ніг на голову все, про що домовлялися. В тому-то й полягав компроміс, який давав змогу зміцнювати довіру - щоб запровадити зараз особливий статус на території, де люди проголосували за своїх керівників», - сказав він.

Лавров вважає, що Україну ніхто не змушував офіційно визнати результати виборів, організованих проросійськими бойовиками, але «з повагою поставитися до цих процесів і виконати, про що домовлялися, я думаю, що це мінімум, що повинна була зробити українська влада».

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада прийняла президентський закон про внесення зміни до ст.10 Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№ 2378). За це рішення проголосували 265 народних депутатів з 347 зареєстрованих у сесійній залі.

За закон не голосували фракції "Опозиційного блоку", "Батьківщини" і Радикальної партії.

Цим законом стаття 10 Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" доповнюється пунктами 4 і 5.

Ними встановлюється, що статті 2 - 9 цього закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цим та іншими законами України, з дотриманням принципів загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, які закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов'язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

- участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, у тому числі від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;

- безпечних умов діяльності і безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі; виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України;

- недопущення незаконного втручання у виборчий процес, в тому числі з боку незаконних збройних формувань;

- дотримання принципів політичного плюралізму та багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;

- дотримання гарантій вільного волевиявлення і таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- прозорого підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

Передбачений цим законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.