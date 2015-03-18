Стаття виконавців теракту в Харкові передбачає довічне ув'язнення - СБУ

Про це сказав голова слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк на брифінгу у Києві, передає Українська правда.

За його словами, 3 особи-виконавці теракту на марші у Харкові є уродженцями міста, учасниками організації "Оплот".

"Мною відправлено 4 слідчих з особливо важливих справ, щоб до кінця місяця завершити розслідування і передати справу до суду", - сказав Вовк.

Читайте такожУ лікарнях Харкова залишаються троє постраждалих внаслідок теракту "Я вам скажу, стаття 258 частина 3 передбачає довічне позбавлення волі. Я вам більше скажу, це не буде порушенням етики правоохоронної, це не буде порушенням або впливом на суд - те, що прокуратура збирається просити у суду як раз довічного ув'язнення трьом особам, харків'янам, активним учасникам вкрай відомої організації "Оплот", радикальної та бандитської", - цитує його РБК.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року під час мирної ходи в Харкові стався вибух, унаслідок якого загинули дві людини, 11 отримали поранення, а потім у лікарні померли ще двоє підлітків.

Тієї ж неділі затримали 4 осіб, підозрюваних у вчиненні теракту.