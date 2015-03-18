Кримським татарам "ефективно заборонили" громадські протести та культурні заходи - Amnesty International

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International до річниці анексії Криму.

Згідно з даними організації, на проведення культурних заходів та демонстрацій часто не дають дозволи, а ті заходи, які дозволяють, повинні проходити у віддалених місцях. Особливо це стосується традиційних пам'ятних подій.

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"Через рік після анексії Криму, місцева де-факто влада і її російські наставники надають жителям півострова такий вибір – або вам подобається, або ви забираєтесь геть чи замовкаєте", - сказав Богдан Овчарук, учасник польової місії Amnesty International в Криму.

"Міжнародна спільнота вочевидь не вдається до реального тиску на Росію з тим, щоб територіальна цілісність України була відновлена. Але світові лідери мають принаймні зажадати від Росії поваги до прав всіх жителів Криму". - додав він.