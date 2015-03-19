Гройсман відкрив вечірнє засідання Ради

Верховна Рада України вирішила першим питанням на вечірньому засіданні розглянути проект Закону “Про внесення змін до закону України “Про акціонерні товариства” (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством) (реєстраційний №2273), яким передбачається зниження кворуму для проведення зборів акціонерних товариств.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 народних депутатів із 316, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як відомо, цей законопроект сьогодні був останнім в порядку денному роботи ВР.

Як зазначила на засіданні парламенту перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, даним законопроектом пропонується запровадити зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, в тому числі товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків акцій товариств.

За її словами, ця норма має бути введене не з 1 січня 2016 року, а уже відразу після ухвалення і вступу в дію даного закону.

Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до закону України “Про військовий обов'язок і військову служу” щодо служби у військовому резерві в особливий період (№2377).