Дипломатичний ляпас Бушу: Німеччина планує заблокувати надання Україні ПДЧ

Німеччина та низка інших західноєвропейських країн на саміті НАТО у Бухаресті планують заблокувати надання Грузії і Україні плану дій з набуття членства в Альянсі. Про це у четвер повідомляє авторитетне німецьке видання Finanсial Times Deutschland із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах. Така позиція Німеччини, відзначає видання, стане дипломатичним ляпасом для президента США Джорджа Буша, який у нещодавній телефонній розмові намагався переконати канцлера Анґелу Меркель підтримати Україну і Грузію на шляху до НАТО. «Чимало європейських членів Альянсу не мають жодного бажання робити таку послугу Джорджу Бушу, який незабаром залишає посаду. Вони радше воліють перечекати: якщо наступник Буша у Білому домі займатиме таку саму позицію, то Берлін і Париж зможуть вигідно розміняти це питання на щось важливе для себе», - аналізує Finanсial Times Deutschland. На думку видання, європейські дипломати також не хочуть дратувати Москву, яка виступає проти приєднання України і Грузії до НАТО. Серед європейських скептиків у цьому питанні, крім Німеччини, також називають Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди, Бельгію, Португалію і Люксембург.

Німецька хвиля