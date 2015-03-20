Крим за рік окупації повернувся в СРСР - Gazeta Wyborcza

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza, кореспондент якої побував в окупованому українському Криму, повідомляє zn.ua.

"Якщо буде потрібно, дійдемо до Варшави", - похвалився польському журналісту севастополець Олексій, який рік тому допомагав анексувати півострів. Хоча сам він називає свою співучасть "захистом від ворогів".

Офіційна пропаганда Росії ототожнює збройне захоплення Криму зі "звільненням" від армії нацистів Адольфа Гітлера. А 23 роки, протягом яких півострів був інтегрований в суспільне життя України, тепер називають "облогою" і "боротьбою проти українізації".

При цьому кримчани не вели цю "війну" самостійно. Весь цей час на півострові базувався Чорноморський флот Росії. А російські спецслужби, політики та організації активно підтримували проросійські рухи.

Але, незважаючи на "звільнення", севастопольців закликають зберігати пильність, тому що "бандерівська Україна недалеко". Хоча головний ворог Росії, а значить і кримчан, - США і "вороги народу", яких нібито залишилося багато на півострові. Про це говорить мер Севастополя Сергій Міняйло.

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"В Севастополі перемогла радянська людина. Багатьом людям подобається такий тип мислення і аргументації. Неважливо, що дороги діряві, важливо, що в нас є балістичні ракети", - пояснив місцевий журналіст Давид.

Водночас, серед людей поширюється невдоволення, зокрема роботою місцевої влади. Невдоволення поширюється навіть серед активістів так званої "самооборони", які допомагали російським солдатам окупувати Крим.

"Самооборона тут була ідейним рушієм. А тепер фактично розформована. Частина виїхала воювати в Донбас, ще частина записалася в козачки", - каже Давид.

Цікавим є також те, що найбільше окупацією Криму незадоволені матроси Чорноморського флоту РФ. До березня минулого року у них були високі зарплати, оскільки вважалося, що вони проходять службу за кордоном. А тепер, коли "кримнаш", то зарплати у них зменшилися. До того ж, тепер вони зобов'язані сплачувати 13% податок, від якого були звільнені до анексії Криму.

Новітні технології теж пішли з півострова через російську окупацію. Зокрема, ІТ-бізнес припинив тут свою діяльність. Серед такий підприємств компанія Tavrida Electric. До російського вторгнення на неї працювало близько 2 тисяч людей. Тепер компанія перереєструвалася в Польщі і закрила кримський офіс, оскільки більшість клієнтів компанії були із Заходу.

Також виявилося, що "російський" Крим став одним з найбільш дотаційних регіонів РФ. В Криму перестали функціонувати традиційні схеми поставок продовольчих товарів з території континентальної України. І ось уже через рік з моменту анексії Криму, російській владі так і не вдалося вирішити дану проблему.