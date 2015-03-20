Сьогодні Путін, Лукашенко і Назарбаєв зустрінуться в Астані

Як повідомляють російські інформагенції, Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко обговорять перспективи тіснішої співпраці в межах очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу. Також сторони дискутуватимуть і про конфлікт на сході України. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Переговори в Астані були раніше заплановані на 12-13 березня, але в останній момент російський лідер Володимир Путін скасував візит, що спричинило чутки про поганий стан його здоров’я.

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Кремль рішуче заперечував наявність проблем, але деталей стану Путіна не розкривав. Від 5 березня Путін був відсутній на публічних заходах. 16 березня він уперше з’явився на зустрічі в Санкт-Петербурзі з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.