БЮТ пропонує прийняти закон, який би заборонив балотуватися Черновецькому

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується затвердити в законі норму, згідно з якою обраним сільським, селищним, міським головою не може вважатися кандидат, який обіймав цю посаду, і через якого були призначені дострокові місцеві вибори.

Відповідний проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо позачергових виборів) з реєстраційним номером 2271 розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроект внесений народним депутатом від депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко” Валерієм ПИСАРЕНКОМ.

Автор пропонує доповнити частину другу статті 73 закону про вибори абзацом другим такого змісту: «Не може вважатися обраним сільським, селищним, міським головою кандидат, який раніше обіймав посаду сільського, селищного, міського голови та під час перебування на цій посаді не забезпечив здійснення наданих йому повноважень, внаслідок чого Верховною Радою України були призначені відповідні позачергові вибори. У такому випадку обраним сільським, селищним, міським головою вважається наступний за кількістю отриманих голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови».

Крім того, статтю 80 пропонується доповнити частиною третьою, згідно з якою “на позачергових виборах сільського, селищного, міського голови не може балотуватися громадянин, який раніше обіймав посаду сільського, селищного, міського голови та під час перебування на цій посаді не забезпечив здійснення наданих йому повноважень, внаслідок чого Верховною Радою України були призначені відповідні позачергові вибори».

Законопроект пропонується прийняти у зв’язку з тим, що чинне законодавство передбачає в окремих випадках можливість проведення позачергових виборів голів місцевих громад. Разом з тим, закони України не містять заборон щодо участі у таких виборах громадян України, які раніше обіймали посади сільського, селищного, міського голови, та під час перебування на цих посадах не забезпечили здійснення наданих їм повноважень, внаслідок чого Верховною Радою України були призначені відповідні позачергові вибори.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, основним завданням проекту є посилення відповідальності голів перед територіальною громадою.