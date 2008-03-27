Станік повертається в Конституційний Суд

Верховний Суд України поновив Сюзанну СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України.

Як повідомили УНІАН у Верховному Суді, 25 березня була проголошена резолютивна частина рішення ВСУ, яким остаточно вирішено питання щодо поновлення С.СТАНІК на посаді судді КС.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Також, як стало відомо УНІАН, у Конституційному Суді вже видано відповідне розпорядження про поновлення С.СТАНІК на посаді на підставі зазначеного рішення ВСУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 1 травня 2007 року звільнив С.СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку із порушенням присяги. С.СТАНІК оскаржувала це рішення в судовому порядку