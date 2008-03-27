Гриценко каже, що Ющенко, Тимошенко і Янукович одним миром мазані

Сьогодні в Україні спостерігається порушення законодавства та Конституції усіма гілками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу «100 днів діяльності української влади в новому форматі: оцінка дій в контексті дотримання демократичних цінностей» заявив голова парламентського комітету з питань Національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, такі порушення відбуваються як з боку Президента, уряду, так і з боку інших представників влади.

Голова парламентського комітету зазначив, що звертав увагу представників влади на ці порушення. При цьому, за словами А.ГРИЦЕНКА, від глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ він отримав відповідь, що глава держави усі свої рішення приймає в межах і у спосіб, визначений Конституцією. «Тобто, хлопці, пишіть листи», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Кабінет Міністрів, на думку депутата, став заручником власної популістської виборчої кампанії, оскільки йому доводиться виконувати всі обіцянки. При цьому, за словами голови комітету, «уряд працює не в дружньому, ворожому оточенні».

У зв’язку з цим А.ГРИЦЕНКО закликав усі гілки влади більш прозоро діяти під час вирішення принципових питань. Зокрема, за його словами, на сьогоднішній день відвертої розмови вимагає питання щодо цін на газ. «А у нас боїться Президент, боїться уряд, боїться опозиційний уряд говорити про ті речі, які є неприємними», - зазначив А.ГРИЦЕНКО. Він нагадав, що газове питання досі остаточно не вирішене. «І я не виключаю, що 1 квітня, коли тут буде БУШ, Росія виключить нам газ. От на цей день придурка ми можемо отримати серйозну проблему», - сказав він.