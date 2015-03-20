Туреччина хоче брати участь у відбудові Донбасу - Ердоган

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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"Ми готові до того, щоб, коли Україна подолає цей важкий період, турецькі будівельні компанії були долучені до відбудови тих територій, які постраждали внаслідок цього конфлікту", - наголосив Ердоган.

Президент Туреччини також висловив переконання, що уряд України надаватиме необхідну підтримку турецьким компаніям.

За його словами, він впевнений, що "що коли в Україні буде встановлений режим справедливості і чесної конкуренції, турецькі компанії поставлять свій підпис під величезними небувалими успіхами".

Ердоган нагадав, що в Україні турецькі будівельні компанії реалізували проектів на 4,5 млрд доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Туреччина підтримує Україну в намірі запросити на схід миротворчу місію ООН.