В Іллічівську невідомі підпалили «коктейлями Молотова» офіс «УДАРу»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації даної партії, 22 березня о 4.00 невідомі за допомогою пляшок із запальною сумішшю підпалили громадську приймальню Іллічівської міської організації «УДАРу».

Внаслідок підпалу вилетіли шибки, постраждало саме приміщення, зокрема, повністю згоріла вбиральня.

Голова Іллічівської міської організації партії «УДАР» Іван Смиренський заявив, що розцінює те, що сталося, як політичне замовлення, мета якого - перешкодити вести активну громадську діяльність.

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«Хочу відзначити професійну роботу пожежників, завдяки яким вдалося швидко зупинити пожежу. Водночас це не перший підпал нашого офісу, також в Іллічівську підпалювали офіси партій «Свобода», «Батьківщина». Я не розумію, чому все ще не знайдено іллічівських паліїв, які ведуть «партизанську війну» проти активних політиків», - заявив Смиренський.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Запоріжжі невідомі спалили автомобіль Самооборони.