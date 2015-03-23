У Кремлі ухилилися від питання про загибель Януковича-молодшого

Раніше в ЗМІ з'явилася непідтверджена інформація про те, що Віктор Янукович-молодший загинув, провалившись на автомашині під лід Байкалу. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Я не маю якоїсь інформації на цей рахунок. Мені просто нічого сказати. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати", - сказав Пєсков.

Консульство України в Новосибірську також не має інформації про долю сина колишнього президента. "Ми не володіємо якими-небудь відомостями, інформація перевіряється", - відповіли на запит ТАСС в українському консульстві.

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Раніше народний депутат Верховної Ради від Опозиційного блоку Нестор Шуфрич підтвердив загибель сина Віктора Януковича. Прес-служба політика опублікувала у соцмережі Facebook співчуття у зв'язку зі смертю Віктора Януковича-молодшого.

Повідомлення про загибель сина екс-президента підтвердив і радник міністра МВС України Антон Геращенко.

Крім того, за даними джерел ТСН, сьогодні, 23 березня, в Криму будуть ховати молодшого сина колишнього президента України Віктора Януковича.