СБУ провела спецоперацію в зоні АТО: затримано 16 силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Перша стадія спецоперації зачистки вздовж всієї лінії зіткнення з ліквідації корупції, за викрадення людей, мародерство, контрабанду, здирництво, видачу фальшивих перепусток було затримано 16 осіб, серед яких військовослужбовці Збройних сил, МВС, СБУ, інших збройних формувань”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожВ СБУ повідомили про арешт полковника служби за вимагання хабарів за перепустки у зону АТОЗа його словами, такі суспільно-небезпечні злочини окремими корумпованими особами здійснювалися на звільнених та підконтрольній українській владі територіях. Голова СБУ зазначив, що серед затриманих полковник СБУ та міліціонери, які за винагороду видавали громадянам фальшиві перепустки.