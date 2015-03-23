СБУ провела спецоперацію в зоні АТО: затримано 16 силовиків

13:55, 23 березня 2015
Політика
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Під час спецоперації за корупційні дії, сприяння контрабанді, викрадення людей, здирництво в зоні проведення Антитерористичної операції затримано 16 правоохоронців, офіцерів ЗСУ та СБУ.

Наливайченко розповів про спецоперацію в зоні АТО / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Перша стадія спецоперації зачистки вздовж всієї лінії зіткнення з ліквідації корупції, за викрадення людей, мародерство, контрабанду, здирництво, видачу фальшивих перепусток було затримано 16 осіб, серед яких військовослужбовці Збройних сил, МВС, СБУ, інших збройних формувань”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожВ СБУ повідомили про арешт полковника служби за вимагання хабарів за перепустки у зону АТОЗа його словами, такі суспільно-небезпечні злочини окремими корумпованими особами здійснювалися на звільнених та підконтрольній українській владі територіях. Голова СБУ зазначив, що серед затриманих полковник СБУ та міліціонери, які за винагороду видавали громадянам фальшиві перепустки.

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