Порошенко: армії вдалося локалізувати конфлікт, який РФ хотіла розгорнути по всій Україні

Про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з командирами бригад і батальйонів Збройних сил у Національному університеті оборони.

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"За короткий термін завдяки міжнародній підтримці наші Збройні сили фактично були створені заново", - заявив він.

"Причому так створені, що змогли в запеклій боротьбі локалізувати межами окремих районів Донбасу військовий конфлікт, який ворог планував розгорнути по всій території України", - додав Петро Порошенко.

За його словами, реформування Збройних сил відбувається в умовах більш-менш адекватного фінансування.