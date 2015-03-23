Порошенко: армії вдалося локалізувати конфлікт, який РФ хотіла розгорнути по всій Україні
18:01, 23 березня 2015Політика
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Українській армії вдалося локалізувати в окремих районах Донбасу військовий конфлікт, який Росія хотіла розгорнути по всій країні.
Армія змогла зупинити конфлікт в межах Донбасу / Міністерство оборони України
Про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з командирами бригад і батальйонів Збройних сил у Національному університеті оборони.
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"За короткий термін завдяки міжнародній підтримці наші Збройні сили фактично були створені заново", - заявив він.
"Причому так створені, що змогли в запеклій боротьбі локалізувати межами окремих районів Донбасу військовий конфлікт, який ворог планував розгорнути по всій території України", - додав Петро Порошенко.
За його словами, реформування Збройних сил відбувається в умовах більш-менш адекватного фінансування.
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