Українська армія отримала з Канади прилади нічного бачення на 226 тисяч доларів
09:59, 17 березня 2015Війна
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Збройні сили України вчора отримали першу частину вантажу гуманітарної допомоги від Канади.
ЗСУ отримали першу частину гумдопомоги з Канади / sunhome.ru
Збройні сили України отримали з Канади прилади нічного бачення на суму в майже 230 тисяч американських доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер Генерального штабу Збройних сил України Олексій Мазепа сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Збройні сили України вчора отримали першу частину вантажу гуманітарної допомоги від Канади», - зазначив він.
«Це 60 приладів нічного бачення. Загальна вартість цього вантажу становить 226 тисяч 890 доларів США», - додав Мазепа.
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