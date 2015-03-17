Українська армія отримала з Канади прилади нічного бачення на 226 тисяч доларів

Збройні сили України отримали з Канади прилади нічного бачення на суму в майже 230 тисяч американських доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер Генерального штабу Збройних сил України Олексій Мазепа сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ Чорному морі розпочалися військово-морські навчання НАТО

«Збройні сили України вчора отримали першу частину вантажу гуманітарної допомоги від Канади», - зазначив він.

«Це 60 приладів нічного бачення. Загальна вартість цього вантажу становить 226 тисяч 890 доларів США», - додав Мазепа.