В ОБСЄ закликають дотримуватися режиму припинення вогню

Про це йдеться у заяві Дачича, розповсюдженій у понеділок, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Спалах важких боїв на сході від Маріуполя протягом останніх двох днів є неприйнятним. Я закликаю всі сторони суворо дотримуватися режиму припинення вогню і продовжувати реалізацію Мінських домовленостей відповідно до пакету заходів, погоджених на 12 лютого”, - заявив він.

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Головуючий наголосив, що протягом останнього місяця „ми стали свідками поліпшення ситуації в сфері безпеки”. „Сторони, які взяли на себе зобов'язання припинити бойові дії, щоб запобігти подальшім втратам життів та реалізувати пакет, повинні гарантувати, що ці тенденції будуть продовжуватися”, - переконаний міністр.

За його словами, ОБСЄ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти знизити напруженість і сприяти нормалізації ситуації.