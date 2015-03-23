Сили АТО звільнили від бойовиків більше 70% території Донбасу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних сил України у Національному університеті оборони України.

«В період з 5 по 23 серпня 2014 року штабом АТО було сплановано та проведено понад 40 операцій зі звільнення територій Луганської та Донецької областей від незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних терористичних груп», - зазначив він.

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«Збройні сили, Нацгвардія, МВС, СБУ і прикордонниками було звільнено від терористичних угрупувань більше 70% територій Луганської та Донецької областей. Звільнено з-під контролю терористів понад 100 населених пунктів регіону», - додав Порошенко.