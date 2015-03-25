Суд заарештував судно «Kanton» під прапором Тувалу за порушення режиму заходу в порти Криму

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, слідчими Управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генпрокуратури розслідуються факти порушення суднами порядку заходу в закриті порти АРК (в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

За словами заступника генерального прокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса, під час слідства було встановлено, що одне із суден під прапором острівної держави Тувалу у липні 2014 року незаконно перебувало в закритому порту Севастополя, а в березні цього року зайшло для завантаження до Херсонського морського торговельного порту.

Негайно організованими і проведеними відповідно до кримінального процесуального законодавства України слідчими діями було отримано беззаперечні докази вчинення капітаном судна – громадянином Туреччини злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією транспортних засобів.

Читайте такожЗа п’ять місяців до портів в Крим зайшли 99 іноземних суден - МЗС У зв’язку з цим йому складено письмове повідомлення про підозру, яке в передбаченому законодавством порядку разом із запитом про міжнародну правову допомогу направлено до компетентних органів Турецької Республіки.

24 березня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого про арешт судна «Kanton» (тоннаж 5 тисяч) та заборону його використання. Судно перебуває у Херсонському морському торговельному порту.