Тимошенко: вибори мера Києва можна провести в два тури

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що вибори мера Києва можна провести в два тури. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1».

«День виборів ще попереду, і закон, який може бути прийнятий до дня виборів і підписаний, абсолютно не заважає провести два тури виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що минулі президентські вибори проходили в три тури, хоча це не було передбачено діючою на той момент Конституцією. «Є обставини, є певні правові рішення і конструкції, які стають реальністю», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила про готовність фракції БЮТ проголосувати за зміни законодавства, які забезпечать можливість проведення виборів міських голів у два тури.

«У нас в країні безліч мерів, які внаслідок низької явки і розпорошеності голосів, коли висувається до 20 кандидатів на посаду мера, перемагають за підтримки всього 5-7% городян. Це просто абсурд. Тому краще проводити два тури, щоб перемагала та людина, яка в другому турі збере вагому підтримку», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування рекомендує парламенту розглянути законопроект, що передбачає проведення виборів Київського міського голови в два тури. Цим законопроектом пропонується встановити обрання міських голів по мажоритарній системі абсолютною більшістю. Зокрема, обраним міським головою вважатиметься кандидат, що набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. При цьому, якщо в першому турі жоден кандидат не набрав більше 50% голосів, проводиться другий тур між двома кандидатами, що набрали найбільшу кількість голосів виборців. Обраним за наслідками другого туру голосування вважається кандидат, за якого проголосували більше виборців. Законопроектом також виключається можливість голосування виборців «проти всіх».

В той же час, в Партії регіонів вважають, що зміни в законодавство про проведення виборів міського голови Києва в два тури потрібно було вносити до ухвалення ухвали Верховної Ради про перевибори. На думку представників ПР, вибори мера Києва повинні проходити за тим законодавством, яке діяло під час ухвалення ВР ухвали про проведення дострокових виборів мера столиці і Київради.