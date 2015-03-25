ОБСЄ продовжує фіксувати вивезення до Росії вугілля з Донбасу
Спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” в Ростовській області, заявляє, що продовжує фіксувати факти вивезення до Росії вугілля з Донбасу.
Про це йдеться в тижневому звіті місії за період з 18 по 25 березня.
"Спостережна місія продовжує спостерігати за самоскидами, які перевозять вугілля з Луганської області в Російську Федерацію через прикордонний пункт пропуску "Гуково", - сказано в повідомленні.
Читайте такожДержава закриває ринок для українського вугілля, утримуючи необґрунтовано низькі тарифи в енергетиці - Волинець
Разом з тим зазначено, що представники ОБСЄ фіксують інтенсивний рух вантажних трейлерів на пропускному пункті "Донецьк" в обох напрямках.
Також, спостерігачі фіксують рух автоцистерн в обох напрямках. Ці вантажівки в основному мали на цистернах написи "Пропан" та "Вогненебезпечно".
Як повідомляв УНІАН, починаючи з жовтня 2014 року, в ОБСЄ вже неодноразово заявляли, що Росія вивозить вугілля з України.