Тимошенко: у Нафтогазу не існує боргу перед Газпромом у 2 млрд. доларів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у НАК «Нафтогаз України» не існує боргу перед російським ВАТ «Газпром» в сумі 2 млрд. доларів. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» у четвер увечері.

«Я теж здивувалася, коли цю цифру почула. Я миттєво підняла всі бухгалтерські звіти, проаналізувала. Безумовно, такого боргу немає і не може бути, тому що між нами і Росією постійно здійснюються розрахунки – вони нам заборговують за транзит, ми розраховуємся за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, існує заборгованість «в розмірі близько 900 млн.». Прем`єр повідомила, що причиною формування такої заборгованості є відсутність підписаних актів про постачання природного газу. «Тому уряд накопичив гроші, і чекає, коли будуть підписані документи. Зараз йде з`ясування позицій, як працюватиме новий контракт. Те, що привезли з Москви, – це поки що загальна рамкова угода. Це не борг – це очікування підписання документів і перерахунку грошей за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що на сьогоднішній день Україна заборговувала Росії 2 млрд. доларів за спожитий з початку року газ.

Президент також повідомив, що доручив уряду і прем`єр-міністрові невідкладно сформувати директиви і відправити делегацію до Москви для переговорів. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ці переговори повинні початися вже на цьому тижні. На його думку, на них повинно йтися про обсяги і умови поставок газу в 2008 році.