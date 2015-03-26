Бундестаг ратифікував Угоду про асоціацію з Україною

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

«Бундестаг ратифікував Угоду про асоціацію!!! Danke, Deutschland!», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі 28 країн ЄС.

Вже ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Естонія, Швеція, Угорщина, Польща, Хорватія, Данія, Чехії, Ірландії.