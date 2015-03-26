Проект "Стіна" залишається пріоритетом уряду - Порошенко

Проект “Стіна” на російсько-українському кордоні залишається пріоритетом уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу сказав журналістам президент України Петро Порошенко.

“Частково фінансування виділено. Це залишається пріоритетом уряду”, - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що на сьогодні головним завданням є будівництво захисних фортифікаційних споруд на межі лінії зіткнення з незаконними бандформуваннями на Донбасі.

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За його словами, на сьогодні вже виділено більше 800 млн грн на будівництво цих фортифікаційних споруд.

“Бо там зараз є найбільша небезпека, там Росія має пояснювати світу причину перетину державного кордону”, - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, урядовий проект «Стіна» передбачає будівництво фортифікаційних споруд на російсько-українському кордоні і зміцнення цієї ділянки держкордону.

За інформацією помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна, активна фаза інженерних робіт у рамках проекту «Стіна» цього року розпочнеться на початку квітня.

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На цей рік на виконання першої черги інженерних робіт з реалізації даного проекту передбачено 300 млн грн.

Станом на початок березня на українсько-російській ділянці кордону обладнано понад 137 км протитанкових ровів, понад 86 км інженерних загороджень, оновлено понад 1000 км контрольних смуг тощо.