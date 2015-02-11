Уряд збирається "максимально здешевити" проект "Стіна"

Про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на розширеному засіданні Кабінету міністрів України в середу, 11 лютого, за участі президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, глава уряду повідомив, що провів розмову з цього питання із головою Державної прикордонної служби України Віктором Назаренком.

«Є рішення, як максимально здешевити облаштування державного кордону», - підкреслив він.

Читайте такожЯценюк підкреслив важливість для України проекту "Стіна" Яценюк зазначив, що основна частина проекту стосується Харківської області. Він звернувся до керівника Харківської ОДА Ігоря Райніна провести зустріч разом із головою Державної прикордонної служби України та Міністерством транспорту України: «Щоб ми зустрілися і почали невідкладну роботу по подальшому облаштуванню державного кордону, в першу чергу, на території Харківської області».

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2014 року Харківський облрада не підтримала програму заходів територіальної оборони та програму облаштування держкордону з Росією. Проти ухвалення програми виступили ряд депутатів Партії регіонів. Керівництво Харківської ОДА звернулося до керівництва країни з ініціативою розпустити Харківську облраду.

2 жовтня Харківська обласна рада на позачерговій сесії ухвалила доопрацьовану програму територіальної оборони на 2014-2015 роки. Депутати також проголосували за зміни до бюджету, що дозволяють забезпечити фінансування програми цього року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 8 жовтня 2014 року на засіданні уряду заявив про намір виділити додатково 6 млн євро на проект “Стіна”.

“Необхідно прийняти ще одне важливе рішення - це про облаштування державного кордону. 235 млн грн - це перша сума, яка виділена на облаштування державного кордону, так званий проект “Стіна”. І сьогодні необхідно ухвалити рішення виділити додатково 6 млн євро, загальний обсяг буде 66 млн євро, які дадуть можливість нам почати облаштовувати ділянку державного кордону між Україною і Російською Федерацією”, - повідомив Яценюк.

Проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника.

Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.

28 листопада голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив, що впродовж 2014-2016 років на проект облаштування держкордону “Стіна” передбачено витратити 8,362 млрд грн. Вартість облаштування 1 кілометру державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн.