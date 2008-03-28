Тимошенко: відставка уряду може призвести до дострокових виборів

Прем’єр Юлія Тимошенко попереджає, що відставка її уряду може призвести до чергових дострокових виборів.

Про це вона заявила в ефірі програми "Я так думаю" на каналі "1+1".

За її словами, перша інформація про відставку її уряду з`явилась "на 27 хвилині після його призначення".

Водночас прем’єр запевнила, що її уряд прийшов надовго.

"Я переконана, що це уряд прийшов надовго. Минулого разу я не була в цьому переконана, а зараз переконана. І я скажу чому. Навіть якщо ці політичні сили щось затіють за нашою спиною, і наприклад, збереться Партія регіонів з частиною демкоаліції, чи ще якимись фракціями і героїчно голосне за звільнення уряду, я переконана, що це призведе до нових дострокових виборів і наша команда прийде ще з потужнішою підтримкою", - заявила вона.

Українська правда