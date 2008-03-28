Експерт: негативної відповіді щодо України у Бухаресті не буде
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|Валерій Чалий
«Негативної відповіді щодо надання Україні плану дій з набуття членства в НАТО на саміті в Бухаресті не буде, питання лише в тому, яким буде формат позитивної відповіді: це може бути відтермінування формальних процедур, або будь-яка інша форма, яка не зупиняє інтеграцію України в НАТО», каже Валерій Чалий. Аргументи про низький рівень підтримки вступу в НАТО серед українців, на його думку, не є вагомими. Більш вірогідною причиною застережень всередині Альянсу щодо вступу України в НАТО, Чалий назвав непевність провідних столиць світу щодо вектору глобального розвитку на близьку перспективу: «І майбутнє НАТО, і ЄС і майбутнє Росії наразі чітко не визначене. Всі сьогодні намагаються спрогнозувати розвиток світу на найближчі 10-15 років. І, на жаль, відповіді на сьогодні ще немає». Натомість, курс України, як вважає експерт, чітко визначений і означає рух європейським та євроатлантичним шляхом.