Експерт: негативної відповіді щодо України у Бухаресті не буде

Українське керівництво розраховує на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО на квітневому саміті у Бухаресті, тим часом усередині Альянсу точиться дискусія з цього питання. З проханням прокоментувати можливість з боку Німеччини та низки інших західноєвропейських країн заблокувати надання Україні та Грузії ПДЧ на майбутньому саміті Німецька хвиля звернулася до експерта центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Валерія Чалого.

«Негативної відповіді щодо надання Україні плану дій з набуття членства в НАТО на саміті в Бухаресті не буде, питання лише в тому, яким буде формат позитивної відповіді: це може бути відтермінування формальних процедур, або будь-яка інша форма, яка не зупиняє інтеграцію України в НАТО», каже Валерій Чалий. Аргументи про низький рівень підтримки вступу в НАТО серед українців, на його думку, не є вагомими. Більш вірогідною причиною застережень всередині Альянсу щодо вступу України в НАТО, Чалий назвав непевність провідних столиць світу щодо вектору глобального розвитку на близьку перспективу: «І майбутнє НАТО, і ЄС і майбутнє Росії наразі чітко не визначене. Всі сьогодні намагаються спрогнозувати розвиток світу на найближчі 10-15 років. І, на жаль, відповіді на сьогодні ще немає». Натомість, курс України, як вважає експерт, чітко визначений і означає рух європейським та євроатлантичним шляхом.