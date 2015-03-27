У разі повномасштабних бойових дій проти України ветерани АТО повернуться до війська за лічені години - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

«З числа демобілізованих військовослужбовців буде формуватись перша черга військового резерву України. Відповідно до Закону «Про внесення змін до Закону України про військовий обов’язок та військову службу», прийнятого ВР 19 березня 2015 року, до кінця особливого періоду всі вони матимуть права та обов’язки резервістів і повинні в разі необхідності прибути до військових частин за викликом командирів», - зазначив він.

Читайте такожДемобілізовані з зони АТО потраплять до першої черги військового резерву - законЗа словами речника Генштабу, цей крок необхідний для посилення обороноздатності України, яка попри неухильне виконання Мінських домовленостей та прагнення мирного врегулювання ситуації має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

«Якщо проти України будуть розгорнуті повномасштабні бойові дії, за лічені години у війська повернуться ветерани з великим досвідом бойових дій, які займуть визначені позиції у лінії оборони. У такий спосіб українська армія швидко зміцнить нашу оборону», - запевнив Селезньов.