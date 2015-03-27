Вбивцю офіцера СБУ затримали під час спроби перетнути кордон

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні зранку, під час спроби нелегального перетину державного кордону, підрозділом СБУ було затримано вбивцю співробітника СБУ Віктора Мандзика. Як я і обіцяв родині загиблого, для мене та для СБУ це є справою честі. Операція продовжується, всі, хто був причетний до вбивства нашого офіцера - будуть знайдені та покарані", - заявив Порошенко.

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Як доповів президентові голова СБУ Валентин Наливайченко, Гордєєва затримали на Закарпатті.

«У результаті спецоперації співробітники контррозвідки та УСБУ у Закарпатській області затримали Гордєєва, який переховувався від правоохоронців у Закарпатському регіоні. Зловмисник планував виготовити фальшиві документи, щоб виїхати за кордон. У нього вилучено пістолет ТТ та набої до нього», - зазначили у прес-центрі СБУ.

Наливайченко також повідомив родину Мандзика про затримання підозрюваного у вбивстві та ще раз запевнив, що СБУ не залишить рідних героя на самоті з бідою.

Як повідомляв УНІАН, офіцер СБУ Мандзик був убитий 21 березня у Волновасі. За підозрою у вбивстві було затримано 11 осіб. В результаті обшуків у зловмисників вилучено великий арсенал зброї та вибухівки.

23 березня голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що в розшук оголошено громадянина України Гордєєва, причетного до цього вбивства.