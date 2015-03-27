Кабмін хоче залучити іноземних слідчих до боротьби з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ України щодо заходів із протидії корупції.

"Щоб ми по рішенню слідчого мали право залучати до проведення слідчих дій фахових працівників із США й окремих країн-членів Євросоюзу. Щоб вони нам допомагали розслідувати кримінальні справи, у тому числі допомагали відслідковувати закордонні активи як чиновників, так і інших осіб, які підозрюються в корупції", - сказав голова уряду.

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Яценюк повідомив, що сьогодні дасть доручення, щоб МВС разом з МЗС склали список необхідних двосторонніх міжнародних угод "з метою залучення міжнародних структур та іноземних слідчих, й отримання максимальної інформації по всіх фінансових рахунках, по власності, по активах українських громадян, які знаходяться за межами України і які є причетними до корупційних і злочинних діянь".