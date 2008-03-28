Яценюк разом з сім`єю заробив більше мільйона

Сукупний дохід голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА та його сім’ї за 2007 рік становив понад 1 млн. 240 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК відповідно до вимог законодавства направив до Державної податкової адміністрації декларацію про доходи, зобов`язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця за 2007 рік.

Відповідно до декларації, загальна сума сукупного доходу голови ВР та членів його сім`ї становила 1 млн. 240 тис. 955 грн., (зокрема А.ЯЦЕНЮКА – 794 тис. 245 грн., у тому числі заробітна плата – 230 тис. 120 грн., дивіденди, проценти, роялті – 560 тис. 921 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, гонорари – 3 тис. 204 грн.; сукупний дохід членів сім`ї – 446 тис. 710 грн.).

Голова Верховної Ради володіє земельною ділянкою загальною площею 3012 кв. метрів, житловим будинком (298 кв.м.), квартирою (118 кв.м.), садовим будинком (114 кв.м.) та гаражем (45 кв.м.). В декларації також зазначено «відомості, що будуть відображені в декларації за 2008 рік, які не мають відповідного розділу в поточній декларації: договір про пайову участь у будівництві житла від 26.12.03 р. № 44 на загальну площу 224,9 м. кв., виконання договору – 2008 рік».

Члени сім`ї А.ЯЦЕНЮКА користуються двома автомобілями – «Шкода» та «Мерседес» (об`єм двигуна – 1400 та 4966 куб. см. відповідно).

Минулого року А.ЯЦЕНЮК витратив на утримання майна, яке перебуває у його власності, 28790 грн., члени сім`ї сплатили 23700 грн. за договорами добровільного страхування.

Розмір внесків (паїв) голови Верховної Ради до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій у минулому році дорівнював 28232 грн. На рахунках А.ЯЦЕНЮКА у банках та інших фінансово-кредитних установах знаходяться 4239281 грн., на рахунках членів сім`ї – 815187 грн.

Як повідомляв УНІАН, сукупний дохідПрезидента України у 2007 році становив 926922,16 гривень.