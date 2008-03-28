Документи про приєднання України до СОТ будуть у ВР наступного тижня

Документи щодо ратифікації протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі будуть передані до парламенту наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

За його словами, сьогодні Секретаріат Президента отримав від Міністерства закордонних справ протокол про приєднання України до СОТ і всі необхідні документи для того, щоб Президент вніс їх на розгляд парламенту.

«Я впевнений, ми протягом двох-трьох днів опрацюємо ці документи і на наступному тижні вони будуть в парламенті», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Він також зауважив, що після підписання зазначеного документу 5 лютого, потрібен був час для технічного опрацювання протоколу, зокрема, для перекладу його українською мовою.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2008 року в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ. Україна має ратифікувати цей протокол до 4 липня 2008 року.