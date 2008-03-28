Тимошенко і Туск підписали 4 документи

Україна і Польща підписали чотири міжурядові документи.

Як передає кореспондент УНІАН, всі чотири документи від імені українського уряду підписала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНО, від польської сторони – прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

Зокрема, сторони підписали Угоду про правила місцевого прикордонного руху, Угоду про співробітництво під час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Протокол про наміри по взаємодії з метою вдосконалення інституційного забезпечення європейської інтеграції України, а також Декларацію про створення польсько-українського Європейського університету.