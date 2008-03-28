Тимошенко і Туск підписали 4 документи
12:00, 28 березня 2008Політика
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Зокрема і про місцевий прикордонний рух
Україна і Польща підписали чотири міжурядові документи.
Як передає кореспондент УНІАН, всі чотири документи від імені українського уряду підписала прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНО, від польської сторони – прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.
Зокрема, сторони підписали Угоду про правила місцевого прикордонного руху, Угоду про співробітництво під час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Протокол про наміри по взаємодії з метою вдосконалення інституційного забезпечення європейської інтеграції України, а також Декларацію про створення польсько-українського Європейського університету.
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