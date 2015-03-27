Геращенко описав корупційні схеми в ДСНС: "Як говориться, оцініть красу гри"

Схеми він виклав на своїй сторінці в Facebook.

"Схема крадіжки грошей у ДСНС. Як говоритися - оцініть красу гри. Фірми постачають паливо для потреб ДСНС змусили підписати контракт на оплату консалтингових послуг з офшорною компанією "Fevrier.inc". Або ми з Вами повіримо, що скупі українські підприємці - бензинщики, з власної волі погодилися платити гроші за якісь там консультационныеуслуги по роботі з ДСНС?", - пише Геращенко.

Читайте такожГенпрокуратура надасть нові звинувачення щодо Бочковського - Аваков

"Далі офшорка - "Fevrier INC". Перераховувала частину коштів на іншу офшорку - "Apply Generation A. G.", а та в свою чергу відкрила в Банку Кіпру персональні рахунки на імена громадян Бочковського і Стоєцького. Простіше кажучи, хлопці думали, що якщо вони будуть отримувати гроші через дві офшорки, зареєстровані на підставних осіб-іноземців, то про це ніхто не дізнається і за цим ніхто не слідкуватиме. Не вийшло!", - написав нардеп.