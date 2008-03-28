Тимошенко: мої кучмісти - найкращі в світі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що бере у свою команду тільки найкращих людей, які працювали у владі за часів президентства Леоніда КУЧМИ.

Про це вона заявила 27 березня увечері в ефірі телеканалу «1+1».

Коментуючи докори в тому, що прем`єр узяла в парламентську фракцію і органи влади «кучмістів», Ю.ТИМОШЕНКО відзначила: «Мої кучмісти – найкращі у світі. Вони роблять те, що потрібно країні. Вони потрапили в команду, в якій вони у форматі».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що багато надзвичайно талановитих людей «кучмізм просто зламав і зіпсував» .

«І зараз КУЧМА на держдачі поки що відпочиває, а люди страждають від наслідків кучмізму», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО і висловила сподівання, що «рано чи пізно» вона особисто і вся її команда зроблять так, що талановиті організатори і менеджери з «кучмістів» «сповідатимуть принципи, які потрібні Україні».

«Цей процес йде», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку із цим прем`єр пригадала керівників Державної митної служби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО і Державної податкової адміністрації Сергія БУРЯКА, роботою яких, за її словами, вона дуже задоволена.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ навів лад на митниці і зараз вкладає свої кошти, щоб поставити на митниці сканери, а С.БУРЯК пообіцяв, що через два місяці ПДВ повертатиметься в автоматичному режимі.

Відповідаючи на запитання про можливість співпраці з екс-головою Адміністрації Президента Л.КУЧМИ Віктором МЕДВЕДЧУКОМ, прем`єр сказала: «Якщо Віктор МЕДВЕДЧУК поїде і підпише геніальну угоду по газу, то я, незважаючи на те, що ми з ним не просто ворогами розійшлися, це не просто опоненти... Я не хочу продовжувати цей логічний ряд... Але якщо він зробить висококласну газову угоду – я йому скажу спасибі, оскільки це треба Україні».