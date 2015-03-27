Троє голів ДержНС в областях підтвердили факт вимагання коштів - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-служба МВС.

"Після колегії, троє з керівників обласних підрозділів Держнс дали свідчення щодо вимагання коштів з боку керівництва", - заявив Аваков.

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За його словами, це є однією з причин, чому процесуальні дії були перенесені 28 березня.

"Я добре розумію, що ця ситуація викликає напругу в суспільстві. Ми робимо дуже складну роботу. Тому, мені потрібна неймовірна підтримка суспільства в цьому процесі", - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, екс-главі Держслужби з надзвичайних ситуацій України Бочковскому та його заступнику Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.