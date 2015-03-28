На Бочковського завели чотири нові справи - адвокат

Про це розповів адвокат Бочковського Ігор Федоренко в ефірі "Подробиць".

Він також підтвердив, що на даний час Бочковський перебуває в міліції:

"Телефонував слідчий, який був на суді, і сказав, що пан Бочковський перебуває у приміщенні МВС України на вулиці Богомольця, 10".

Адвокат Бочковського робить невтішний прогноз щодо справи свого підзахисного.

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"Планується проведення слідчих дій за новими кримінальними справами. Запропонував мені взяти з собою 4 нові комплекти документів для того, щоб можна було підтвердити свої повноваження. З цього я роблю висновок, що з'явилося якихось чотири нові справи. На мою думку, реалізується найгірший сценарій", - сказав адвокат.

Раніше МВС попросило заарештувати екс-главу ДержНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Потім повідомлялося, що їх відпустять через відсутність доказів.