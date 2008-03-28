Президент здійснив політ на винищувачі Су-27 УБ (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив політ на винищувачі Су-27 УБ.

Як передає кореспондент УНІАН, тривалість польоту становила близько 35 хвилин.

Перед польотом В.ЮЩЕНКО пройшов коротке тренування та інструктаж. Він перевдягнувся у військову форму льотчиків.

Літаком керував заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України з авіації, начальник авіації генерал-майор Василь НЕКІФОРОВ.

Як повідомив журналістам командувач Повітряних сил Іван РУСНАК, літак Су-27 є одним з найнадійніших. За його словами, літакам такого типу немає рівних, і російські підприємства здійснюють на його базі глибоку модернізацію.

І.РУСНАК додав, що літаки такого класу можуть використовуватись протягом 30-35 років, а літаку, на якому здійснював політ В.ЮЩЕНКО, 15 років. «Це хороший літак, який буде літати, і в нього велике майбутнє», - запевнив І.РУСНАК.

Він відзначив, що політ здійснювався на висоті 1000-1600 м і на швидкості до 600 км/год. За його словами, польотним завданням було передбачено зліт, політ над аеродромом Василькова та обліт території за межами Київської області.

І.РУСНАК також повідомив, що В.ЮЩЕНКО займав місце інструктора. При цьому він додав, що у військових навчальних закладах курсанти навчаються протягом чотирьох років експлуатувати цей літак.