Кріль хоче стати опорою Президента

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що очолювана ним політична сила має стати міцною опорою для Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Ми не будемо боротися ні з якими партіями, ми будемо відстоювати свої ідеї”, - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, партія не прагне, щоб В.ЮЩЕНКО став її почесним головою. “Ми будемо робити все, щоб бути Президентові надійною опорою... Ділити ЮЩЕНКА, я вважаю, з точки зору українських політиків – неправильно”, – зазначив депутат.

Голова “Єдиного Центру” вважає, що сьогодні Україна стала заручницею амбіцій окремих політиків. “Ми партія Президента Віктора ЮЩЕНКА, ми підтримуємо його дії і забезпечимо виконання його програми та намірів”, - сказав І.КРІЛЬ.

Своєю чергою, член Президії партії, народний депутат Олеся ОРОБЕЦЬ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) зазначила, що “Єдиний Центр” буде прагнути залучити до своїх лав молодих політиків з європейськими поглядами. “Наша задача орієнтуватися в першу чергу на громадянина України”, - сказала вона.

Інший член Президії “Єдиного Центру”, народний депутат Михайло ПОЛЯНЧИЧ (НУ-НС) запевнив, що ця партія “не стане партією однієї особи і економічного клану”. “В парті будуть дотримані принципи найвищої демократії побудови”, - наголосив він.

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, “Єдиний Центр” підтримуватиме розвиток ліберальної економіки в країні та відстоюватиме посилення президентсько-парламентської форми правління.

У свою чергу, член Президії партії, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ (НУ-НС) висловив сподівання, що представники інших політичних сил стануть прибічниками “Єдиного Центру”, оскільки їхня партія відстоюватиме принципи об’єднання країни. “Я сподіваюся, що цей процес, який ми започаткували, буде позитивним та успішним”, - сказав він.