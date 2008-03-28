Кільчицька каже, що схожа на Тимошенко...

“Відмінність - це точно коса. Схожість я не шукала, але те, що не звикла програвати - 100%”. Так заступник Черновецького Ірена Кільчицька в чаті на сайті газети “Хрещатік” відповіла на питання про те, в чому вона бачить схожість і відмінність між собою і іншою “успішною жінкою української політики” – Юлією Тимошенко.

Перевибори місцевої влади в Києві (Кільчицька назвала це «перевиборами Черновецького») заступник київського мера вважає «особистою помстою прем`єр-міністра”. «Тому що перевибори Черновецкого - це не бажання більшості киян, а особиста помста Тимошенко. – так Кільчицька відреагувала на питання «Чому Юлія Володимирівна вирішила очолити свій іменний список на вибори в Київраду? Адже їй доведеться піти у відпустку, а також Турчинову і Поживанову». - Але оскільки всі соцдослідження кажуть про силу Черновецького і велику його підтримку, вона щодня має придумувати щось нове. Перемога Черновецького на цих виборах буде найбільшою її поразкою! Для того, щоб цього не трапилося, вона не тільки готова очолити свій блок, але і стати на голову і багато чого іншого».

Разом з тим Кільчицька заявила, що не пропаде у будь-якому випадку: «у Київраду ми не можемо не пройти, тому що соцопитування нам це гарантують. Якщо я не працюватиму у виконавчій владі, то з моїми здібностями я не пропаду - це 100%».