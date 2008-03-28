Ющенко: скажіть, будь-ласка, що можна зробити за 100 днів?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що за 100 днів роботи уряду під керівництвом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО ще рано давати оцінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у місті Васильків Київської області.

«100 днів – скоріше психологічна дата. Скажіть, будь-ласка, що можна зробити за 100 днів, щоб сьогодні давати персональну повну оцінку?» - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що за цей час можна розподілити кабінети та розставити дві третини кадрів, сформулювати завдання для відомств та підготуватись до нормальної роботи.

«Я б сказав, що оцінки рано давати, і рано підводити підсумки по тим чи іншим напрямам роботи», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, не слід захоплюватись швидкими оцінками. Водночас він наголосив, що бажає кожному українському уряду, в тому числі й діючому, принести користь та бути ефективним.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що нинішній український уряд є візитною карткою української демократії, яка має вести себе чесно.

«Я б хотів би, щоб ця демократія не торкалася проблем минулого, щоб вона себе чесно політично вела, щоб не формувалися знову і знову зради», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він знає, що «є багато проектів, які опрацьовуються щоденно, і нічні консультації, і заїзди-приїзди до певних осіб від цієї влади, як на порядок денний вивести осіб учорашнього дня. Це є ганьба».

Президент наголосив, що для процвітання демократичної коаліції треба, щоб кожна людина, яка представляє український уряд, добре розуміла, що на сьогодні ще немає відкритого, чесного діалогу, якого потребує українське суспільство.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, він хотів би, щоб «хвороба популізму навіки покинула українську політику». За його словами, дуже важливо, щоб журналісти реально сприймали ситуацію в країні і не сприяли тому, щоб нація жила ілюзіями.

На його переконання, зараз треба більше говорити про завдання й виклики, які стоять перед країною.