Нечитайла переобрали головою ВАСУ

За Нечитайла проголосували 69 суддів з 71.

Головою Вищого адміністративного суду України обрано Олександра Нечитайла. Як передає кореспондент УНІАН, за Нечитайла проголосували 69 суддів із 71. Читайте такожЗбори суддів ВАСУ прийняли відставку голови суду Нечитайла У виборах судді ВАСУ взяв участь 71 суддя, 69 проголосували за Нечитайла, двоє - проти.

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