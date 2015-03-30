Нечитайла переобрали головою ВАСУ

15:05, 30 березня 2015
Політика
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За Нечитайла проголосували 69 суддів з 71.

Александр Нечитайло / Фото УНИАН

Головою Вищого адміністративного суду України обрано Олександра Нечитайла.

Як передає кореспондент УНІАН, за Нечитайла проголосували 69 суддів із 71.

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У виборах судді ВАСУ взяв участь 71 суддя, 69 проголосували за Нечитайла, двоє - проти.

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