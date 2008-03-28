Ющенко каже, що сам керував винищувачем Су-27 (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений польотом на винищувачі Су-27.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Василькові Київської області.

«Я відчув надзвичайно керовану машину», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що спробував керувати літаком, змінювати потужність його двигунів, і зробив декілька поворотів. Президент зауважив, що відчув, що бойовий літак виконував усі поставлені завдання «надзвичайно керовано».

Водночас Президент зауважив, що у цьому наполовину є заслуга заступника командувача Повітряних сил ЗСУ з авіації, начальника авіації Василя НЕКІФОРОВА, який контролював політ, а половина заслуги – розробників літака.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що літак Су-27 є одним із літаків, який стоїть на озброєнні Збройних Сил, але, незважаючи на свої можливості, вже потребує модернізації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, В.ЮЩЕНКО перебував у 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокується у м.Васильків на Київщині, де здійснив політ на винищувачі Су-27 УБ. Політ тривав близько 35 хвилин.

Літаком керував заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України з авіації, начальник авіації генерал-майор В.НЕКІФОРОВ. В.ЮЩЕНКО займав місце інструктора.