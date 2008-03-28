Регіонали визначать конкурента для Черновецького у День космонавтики

Партія регіонів визначить свою кандидатуру на посаду мера Києва 12 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер київської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.

Він нагадав, що відповідно до законів, існують певні процедури ведення виборчої кампанії, зокрема, передбачається, що кандидатура від партії у даному випадку має бути затверджена на засіданні міської партійної конференції.

В.ГОРБАЛЬ сказав, що така конференція київської організації Партії регіонів відбудеться 12 квітня.

«12 квітня, я думаю» ми все вирішимо», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості висунення його кандидатури на посаду мера Києва, В.ГОРБАЛЬ сказав, що не хотів би, щоб цей процес нагадував самовисування.

Він зазначив, що ще раніше пропонував обговорити кандидатуру від Партії регіонів на більш високому партійному рівні.